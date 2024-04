Une fin de semaine encore perturbée avant un week-end nettement plus doux mais instable

Le temps sera très nuageux et les giboulées fréquentes mercredi après-midi. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne et entre 8 et 10 degrés en plaine. Le vent de nord-ouest sera modéré dans les terres et assez fort à parfois fort à la mer. Les rafales atteindront parfois 50 à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Les giboulées, d'abord encore assez nombreuses en début de soirée, deviendront ensuite plus éparses en cours de nuit. Les minima seront compris entre -1 degré en Ardenne et 6 degrés à la mer. Le vent de nord-ouest, d'abord modéré dans les terres et assez fort à la mer, s'orientera à l'ouest-sud-ouest en devenant généralement faible.

Jeudi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas en Ardenne et une nébulosité plus variable ailleurs. Le ciel deviendra ensuite très nuageux à couvert avec quelques ondées dans l'intérieur des terres alors que les précipitations deviendront plus régulières sur l'extrême ouest du pays au fil des heures. Les maxima s'échelonneront entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent s'orientera partout au sud-ouest et sera modéré dans les terres, mais assez fort au littoral.