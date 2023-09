Une fin de semaine sous le soleil

Le temps restera sec et le ciel se dégagera durant la soirée et la nuit. Par endroits, un peu de brume ou un banc de brouillard sera toutefois possible. Les minima s'échelonneront entre 6 et 13°C.

Vendredi, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le soleil prendra les commandes. Quelques cumulus ou voiles d'altitude parsèmeront parfois le ciel. Les maxima se situeront entre 20 et 25°C, sous un vent faible ou modéré au littoral.