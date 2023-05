Une fin de week-end et un début de semaine souvent mouillés et gris

Pour dimanche après-midi, l'Institut royal météorologique prévoit un ciel très nuageux et des périodes de pluie et averses, localement parfois intenses et orageuses. En fin d'après-midi, le ciel se fera plus sec et dégagé sur l'ouest, mais l'intérieur du pays continuera jusqu'en soirée d'être arrosé par des averses intenses. Ce n'est qu'après minuit que les éclaircies débutées à l'ouest s'étendront aux autres régions. Le mercure oscillera entre 9 et 12 degrés. En seconde partie de nuit, brume ou brouillard parfois dense sont à craindre.

C'est sous cette grisaille dominante que débutera la nouvelle semaine, avant que la couverture nuageuse ne se morcelle lundi en cours d'après-midi. Le temps se fera alors variable, essentiellement sec mais avec une possibilité d'averse sur le sud-est, et des températures jusqu'à 16-17 degrés en Ardenne, 19-20 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible et variable ou de secteur sud-ouest, deviendra parfois modéré de secteur ouest. En soirée et durant la nuit, les nuages feront leur retour, accompagnés d'une zone de pluie.