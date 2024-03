Une petite balade dans la nature? Voici ce que vous réserve la météo pour votre dimanche

Nuages et éclaircies se partageront le ciel samedi après-midi, avec encore une possibilité de faibles ondées en Ardenne et sur le nord-est de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies prendront ensuite le dessus à partir de la Côte avant qu'un léger voile ne vienne recouvrir le ciel par l'ouest. Le thermomètre ira de 7 à 10°C en Ardenne et de 10 à 12°C ailleurs. Le vent sera modéré et faiblira en cours de journée.

La nébulosité fera un retour en force à la faveur de la nuit et l'aube pourra déjà être témoin de quelques pluies à la Côte. Les vallées ardennaises et la Campine, elles, pourraient être plongées dans le brouillard ou la brume. Les minima oscilleront entre 0 et 3 °C au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 3 et 6°C ailleurs. Le souffle du vent sera faible puis se renforcera pour devenir modéré.