Une quarantaine d'interventions pompiers en Wallonie picarde en raison des pluies

Les pompiers de Wallonie picarde sont intervenus à une quarantaine de reprises pour des routes inondées par les pluies diluviennes qui ont arrosé la nuit de mardi à mercredi. "C'est l'axe Flobecq, Lessines et Ath qui est le plus touché", indiquait mercredi à 13h30 le dispatching des pompiers de Wapi. Aucun blessé n'est à déplorer.

"Les premiers appels ont été enregistrés ce matin, vers 05h40, pour des routes inondées et quelques caves sous eau. Il y a eu très peu d'interventions chez les riverains. Venant des casernes de Rebaix (Ath), Blaton (Bernissart) Leuze et Tournai, quatre équipes sont intervenues durant la nuit et ce matin, essentiellement pour des avaloirs bouchés, des fossés inondés et des voiries sous eau. Nous sommes intervenus à une quarantaine de reprises. La situation s'est stabilisée vers 11h00. Depuis, nous n'avons plus d'appel concernant les intempéries", ont précisé les pompiers.

Selon ces derniers, ce sont les villages et villes de l'axe Flobecq-Lessines-Ath qui ont essentiellement été frappés par ces intempéries. Les villages de Gaurain-Ramecroix (Tournai), Celles, Velaines, Flobecq, Wodecq, Ogy, Hellebecq, Marcq et Frasnes-lez-Anvaing ont notamment été touchés. Dans la région de Frasnes, plusieurs sorties de l'autoroute A8 (Bruxelles-Tournai) étaient sous eau. Ce mercredi midi, le bassin de la Dendre était en phase d'alerte alors que celui de l'Escaut était en pré-alerte de crue.