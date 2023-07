Une vague de chaleur terrible touche une partie de l'Europe: pourrons-nous connaitre la même chose en Belgique?

Une vague de chaleur est actuellement en train de couvrir une bonne partie de l'Europe et dans d'autres régions du monde. Chez nous, en Belgique, le temps reste supportable... pour l'instant. Invité sur le plateau du RTL info 13h, le spécialiste météo David Dehenauw est venu faire le point et expliquer pourquoi nous étions épargné.

"Tout simplement parce que nous avons des courants de l'Atlantique et pas de l'Afrique du Nord. La chaleur reste confinée dans le sud de l'Europe", précise-t-il. "Ici, on tourne autour de 22-24 degrés, donc un été normal et pour les semaines à venir, cela ne devrait pas changer".