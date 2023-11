1,5 million d'euros accordés à la recherche belge contre la mucoviscidose

Huit groupes de recherche universitaires recevront un soutien financier du Fonds Alphonse et Jean Forton ainsi que de l'Association Muco pour mener des recherches sur la mucoviscidose, a annoncé mardi la Fondation Roi Baudouin.

Les groupes étudieront les processus moléculaires qui sous-tendent la maladie et la manière dont les complications graves que les patients connaissent se développent et peuvent être traitées. Le Fonds Forton, géré par la Fondation, et l'Association Muco y consacrent conjointement 1,5 million d'euros, précise la Fondation Roi Baudouin.

Une attention particulière sera accordée à l'impact des nouveaux modulateurs CFTR, médicaments qui modifient la maladie, ainsi qu'aux innovations futures telles que la phagothérapie et les thérapies génétiques.