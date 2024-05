Vers des élections plus accessibles et inclusives ? Les mesures fortes d'Annelies Verlinden pour le vote du 9 juin

Partager:

Le grand jour approche : le 9 juin, le pays sera appelé aux urnes dans le cadre des élections fédérales, régionales et européennes. Pour l'occasion, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a présenté plusieurs mesures qui auront pour but de rendre ce vote le plus fluide et inclusif possible. "Il est essentiel qu'un maximum de personnes votent en étant bien informées. C'est pourquoi nous voulons rendre le processus électoral, mais aussi nos bureaux de vote aussi accessibles que possible à tous nos habitants", a-t-elle déclaré par le biais d'un communiqué. Des mesures fortes

Parmi les nombreux Belges qui se rendront aux urnes, plus de 800 000 sont ce que l'on appelle des "primo-votants", c'est-à-dire celles et ceux qui iront voter pour la première fois. Afin de les informer au mieux du déroulement de la journée, ils recevront un courrier personnalisé envoyé par la poste. En plus de cela, le SPF Intérieur va bientôt démarrer une campagne d'information sur les réseaux sociaux. Le but ? Atteindre et informer ces jeunes de manière claire et précise sur les enjeux de ces élections. À côté de cela, le SPF Intérieur a également publié une série de lignes directrices très précises pour les différentes villes et communes. À l'intérieur, on y retrouve notamment des consignes sur l'accessibilité pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. À noter qu'un projet a été lancé par le SPF Intérieur pour que les transports soient gratuits pour les personnes souffrant d'un handicap physique. Pour pouvoir bénéficier de ce service, les personnes concernées pourront faire la demande auprès de leur commune.