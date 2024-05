La Belgique ne doit dépasser 3% de déficit: les partis politiques respectent-ils cette restriction avec leur programme?

L'Europe a imposé une restriction: les pays ne doivent pas vivre au-dessus de leurs moyens. Le déficit annuel d'un pays ne doit donc pas dépasser 3% du PIB. "Ce qu'on voit avec les chiffres du Bureau du plan, c'est qu'aucun des partis ne respecte cette restriction", analyse Amélie Schildt ce mardi soir sur le plateau du RTL info 19h. Selon les mesures proposées par la N-VA, le parti arrive à 3,6% de déficit budgétaire, 4,5 pour le PS, 4,8 pour le PTB. Tout en bas du classement, on retrouve notamment le MR avec 7,6% de déficit.

Il faut donc trier ces propositions par catégories et procéder à certains calculs. Ces évaluations permettent d'avoir une vue à plus long terme sur les effets de ces mesures. L'idée est notamment de voir comment les mesures proposées ont une influence sur les dépenses publiques.

Le pouvoir d'achat

D'autres données sont également analysées par le Bureau, comme le pouvoir d'achat. Le pourcentage d'augmentation par rapport à 2024 en recensé: le MR se trouve en tête du classement, avec près de 12% de pouvoir d'achat en plus, suivi du Vlaams Belang (11,7%) puis du CDNV. (9,5%). Et cette fois-ci, en bas du classement, on retrouve le PS avec 4,3% d'augmentation du pouvoir d'achat.