AB3 écope d'une nouvelle amende pour non-respect des quotas en matière d'audiodescription

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a infligé une amende de 50.000 euros à Mediawan LP pour non-respect de son obligation de diffuser sur sa chaîne AB3 un minimum de 15% de sa programmation de fictions et documentaires en version audiodécrite, a-t-il annoncé vendredi.

Seuls 1,17 % des programmes concernés par l'obligation ont été proposés par AB3 en audiodescription.

"Entendu en audition au CSA, l'éditeur a invoqué rencontrer des difficultés pour acquérir des pistes d'audiodescription existantes. Le Collège d'autorisation et de contrôle a jugé ces difficultés comme davantage liées à un manque d'initiative de l'éditeur qu'à des obstacles réellement insurmontables, surtout pour un éditeur appartenant à un grand groupe et bénéficiant de facto de son réseau et de synergies", précise le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un communiqué.