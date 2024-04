Les premières alliances se forment: le MR prêt à s'associer avec le CD&V au soir du 9 juin pour "s'opposer à un axe PS/N-VA"

Le MR et le CD&V sont prêts à s'allier dans une future majorité fédérale afin de s'opposer à un hypothétique "axe PS/N-VA" au lendemain des élections du 9 juin prochain. Les présidents des deux partis, Georges-Louis Bouchez et Sammy Mahdi l'annoncent samedi dans un entretien croise à La Libre Belgique.

Bien sûr, le CD&V restera fidèle à sa famille politique récemment reconstituée avec Les Engagés ; tout comme le MR en fera de même avec son parti frère, l'Open Vld. Ce duo insécable pourrait avoir un impact direct sur les inévitables négociations qui suivront le scrutin. En se solidarisant, les oranges et les bleus prennent un ascendant sur les autres formations. "C'est le but, en fait. Nous voulons faire de vraies réformes, récompenser les gens qui travaillent, agir en matière de migration, de sécurité, rendre la Belgique plus efficace. MR et CD&V ne sont pas les mêmes partis, nous devrons trouver des compromis entre nous, mais nous proposons une ligne claire de centre-droit ", explique Georges-Louis Bouchez.

"Le premier parti flamand que j'appellerai après l'Open Vld, le soir du 9 juin, c'est le CD&V", prévient déjà le Montois. Les deux présidents de parti justifient leur alliance par le risque qui plane de formation d'un "axe PS/N-VA" après les prochaines élections, même si Paul Magnette a expliqué à plusieurs reprises qu'il n'avait pas grand-chose en commun avec les nationalistes flamands.