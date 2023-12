Airbnb: le projet d'encadrement de l'hébergement manquera sa cible, estime le MR

Le dispositif que le gouvernement bruxellois proposera, lundi, en commission du parlement, pour adapter l'encadrement des hébergements touristiques, notamment via les plates-formes, s'apparente à une volonté d'interdire les locations de type Airbnb, et manquera sa cible, à savoir la régulation du marché, affirment les députés MR Clémentine Barzin et David Weytsman.

Aux yeux de David Weytsman et de Clémentine Barzin, le projet sur la table ne permettra pas de régulation. Il n'y a, qui plus est, pas de dispositif pour protéger la qualité de vie des riverains en cas de nuisances sonores engendrées par les occupants temporaires. Il n'y a pas non plus de renforcement des moyens de contrôle des hébergements illégaux sachant que seuls 261 hébergements Airbnb sont enregistrés (2,5%).

Ce dernier constat est, selon eux, lié au recours à une attestation urbanistique "très longue et compliquée" à obtenir pour changer l'affectation de type logement à une autre de type hôtel.

Le texte ne prévoit en outre aucune différence entre bailleurs particuliers et professionnels.