Pour le 1er mai, la co-présidente d'Ecolo rappelle une mesure phare des Verts: augmenter les bas et moyens salaires des travailleurs

Comme de nombreux autres partis ce mercredi, Écolo a tenu à rassembler ses électeurs autour du 1er mai, la Fête du Travail, à quelques semaines des élections qui auront lieu le 9 juin prochain.

Présente sur place à Bruxelles, Rajae Maouane, co-président du parti écologiste, est intervenue à notre micro et a tenu à revenir sur la signification de ce 1er mai. "C'est avant tout la Fête des travailleurs et des travailleuses, mais chez Écolo, on n'attend pas cette date pour les soutenir", explique-t-elle. "On veut les soutenir avec une proposition qui est d'augmenter les bas et moyens salaires d'au moins 300 euros par mois, notre mesure phare chez Écolo".