Des manifestants s'invitent aux festivités du PS et d'Ecolo pour contester la "loi Frontex": quelle est-elle précisément?

Une centaine de manifestants se sont rendus mercredi matin au parvis de Saint-Gilles, où se réunissaient les membres du Parti Socialiste (PS) à l'occasion du 1er mai. À l'initiative de la plateforme citoyenne BelRefugees, Abolish Frontex et le Réseau Ades, la mobilisation visait à convaincre les députés de voter contre la loi Frontex jeudi au Parlement fédéral. Une action similaire est prévue à 14h30 au Mont des Arts, en marge des festivités d'Ecolo.

Dès 11h00, la foule a commencé à affluer au parvis de Saint-Gilles, en contrebas de la salle de réunion partisane du PS. "Non à la loi Frontex", "Le collectif Zone neutre s'oppose à la Frontexénophobie", pouvait-on lire sur des banderoles. Ce projet de loi, porté par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), permettrait à du personnel de l'agence européenne Frontex d'effectuer (sous l'autorité de la police fédérale belge) des contrôles aux frontières belges - dans les aéroports, les ports maritimes, la gare du Midi et au terminal Eurostar - et d'escorter des retours forcés d'étrangers.