Alexander De Croo et Pedro Sanchez partent en Israël et Palestine mercredi

Les Premiers ministres belge et espagnol, Alexander De Croo et Pedro Sanchez, mèneront une mission en Israël et dans les Territoires palestiniens de mercredi à vendredi, a annoncé lundi le cabinet du chef de gouvernement belge. Ils s'entretiendront avec des dirigeants politiques, à Jérusalem et à Ramallah, sur la guerre qui sévit à Gaza.

"Ces visites de terrain en Israël et en Palestine doivent permettre d'évaluer l'impact de l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre dernier et de discuter de la situation humanitaire à Gaza", précise un communiqué.

"Par cette mission, les Premiers ministres belge et espagnol souhaitent exprimer leur soutien aux victimes du terrorisme du Hamas, aux otages et à leurs familles, ainsi qu'à la population palestinienne durement touchée par les opérations militaires à Gaza et par l'augmentation de la violence en Cisjordanie et à Jérusalem-Est", dit encore le communiqué. "Les pourparlers sur le terrain se concentreront sur la désescalade de la violence, l'accès de l'aide humanitaire, le respect du droit international humanitaire et la recherche d'une solution politique durable".