Alexander De Croo s'est envolé vers Israël: "Une visite savamment dosée entre Israéliens et Palestiniens"

La visite sera savamment dosée entre Israéliens et Palestiniens pour ne froisser aucun des deux camps. Le premier ministre belge rencontrera aussi bien le président et le Premier ministre israélien, que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Ramallah en Cisjordanie.

"Par cette mission, les Premiers ministres belge et espagnol souhaitent exprimer leur soutien aux victimes du terrorisme du Hamas, aux otages et à leurs familles, ainsi qu'à la population palestinienne durement touchée par les opérations militaires à Gaza et par l'augmentation de la violence en Cisjordanie et à Jérusalem-Est", ont indiqué leurs services dans un communiqué diffusé lundi.

Alexander De Croo visitera aussi un des kibboutz attaqués le 7 octobre par les terroristes du Hamas pour montrer sa solidarité aux victimes et aux familles d'otages. Il ira aussi à Rafah, au poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, pour exprimer son soutien aux civils palestiniens durement touchés par les frappes israéliennes.

Le Premier ministre belge part avec une volonté : plaider pour le respect du droit humanitaire et la désescalade de la violence.