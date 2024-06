Le PS met en garde contre une alliance MR/N-VA pendant son dernier meeting: "Il y a un enjeu extrêmement clair"

Ils étaient plusieurs centaines de militants à s'être réunis à Liège pour écouter les discours d'Elio Di Rupo, Christie Morreale ou encore bien évidemment Paul Magnette. Tous ont pris pour cible la droite, le MR et la N-VA, qui pourraient donc s'allier pour former un gouvernement au lendemain des élections du 9 juin. "Il y a clairement un axe MR/N-VA", a affirmé le président, Paul Magnette. "L'alternative, c'est le PS".

Les socialistes n'en doutent pas : une alliance des libéraux et des nationalistes se traduira par des économies massives dans les soins de santé et le démantèlement de la sécurité sociale.

A une semaine du triple scrutin fédéral, régional et européen, le PS veut aller chercher les 20% d'électeurs indécis ou qui ne veulent pas aller voter. "Les sept jours qui viennent seront cruciaux", a prédit M. Magnette.

"C'est très important que chacun comprenne qu'il y a un enjeu extrêmement clair. D'un côté, on a la N-VA qui, avec le MR, veut faire l'austérité partout, couper dans les budgets des soins de santé, qui ne veut pas augmenter les salaires et qui, en plus, veut faire une réforme de l'État qui va affaiblir la Belgique. D'un autre côté, il y a nous, les socialistes, qui avons toujours défendu la Belgique, toujours défendu la sécurité sociale et qui allons augmenter les salaires. Donc le choix est très clair et la voix de chacun compte. Il ne faut jamais laisser personne dire que votre voix ne compte pas. Votre voix est très importante, c'est vous qui pouvez choisir votre avenir", nous a dit le président du PS, Paul Magnette.