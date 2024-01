Annelies Verlinden en faveur d'une nouvelle unité opérationnelle pour la Protection civile

Une réforme des services de secours fédéraux avait été mise en place par le précédent gouvernement, réduisant le nombre de casernes de la Protection civile de six à deux. Aujourd'hui, seules les unités opérationnelles de Crisnée et Brasschaat sont donc encore ouvertes. Face aux crues de ces derniers jours, cette réforme a une nouvelle fois fait l'objet de critiques.

"Nous devons investir davantage dans la Protection civile, car nous faisons face à de plus en plus de catastrophes", a-t-elle affirmé. "Je veux continuer à me battre au sein du gouvernement pour ces budgets dans les mois à venir, car ils seront nécessaires."

En parallèle, la ministre de l'Intérieur estime que davantage d'investissements devraient être faits pour la prévention des inondations, qui relève de la responsabilité des régions. "Chaque euro investi dans des mécanismes de prévention permet d'épargner sept euros en période de crise", a-t-elle souligné.