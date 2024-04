Après les nouvelles révélations sur la Chine, Ecolo demande que la justice s'active

Le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) a réclamé mardi que le gouvernement fasse la transparence sur l'étendue des attaques informatiques venant de Chine et dénonce celles-ci. Il demande aussi que la justice se saisisse du cas du député flamand Filip Dewinter (Vlaams Belang) dont les liens avec un réseau d'influence chinois sont une nouvelle fois mis en cause dans la presse flamande.

Selon le magazine Humo et le site d'information Apache, l'espion chinois Changchun Shao est à l'origine du piratage subi par le réseau internet de l'Etat, Belnet. L'homme, sous couvert de promotion des relations culturelles avec des pays occidentaux, dont la Belgique, aurait tissé un réseau d'influence au service du régime de Pékin. La Belgique l'a expulsé en 2017.

"A partir du moment où la Belgique est victime d'attaques à ce point graves, le gouvernement doit dénoncer ces faits et les attribuer à leur auteur, la Chine. On ne peut pas rester les bras ballants: c'était une attaque contre le coeur de la démocratie et les auteurs doivent être sanctionnés", a souligné le député écologiste.

Les Verts estiment aussi que la justice doit se pencher sur le cas de M. Dewinter dont les liens avec le réseau de M. Shao sont à nouveau cités. "La justice doit faire son travail. L'ingérence est désormais inscrite dans le code pénal belge", a fait remarquer M. Cogolati.

Interrogé l'an passé, le politicien d'extrême-droite a démenti toute forme d'espionnage de sa part et regretté que l'on "sorte de vieux cadavres du placard".