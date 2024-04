"Qui va nettoyer mes fenêtres à la maison?": invité à parler de l'immigration, le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt dérape

Interviewé sur un podcast en Flandre "Talk With Charly", le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt a été invité à discuter de l'immigration et plus principalement de la proposition du Vlaams Belang de stopper toute immigration dans notre pays. Seulement, le libéral a eu des propos qui risquent de choquer.

En effet, Paul Van Tigchelt a exprimé son point de vue sur cette mesure, en jugeant l'arrêt de l'immigration en Belgique "ni nécessaire, ni souhaitable". Il a illustré ses propos en posant des questions telles que : "Qui prend en charge les soins chez nous? Qui installe nos plomberies? Qui nettoie nos fenêtres à la maison?"