Après sa 20e édition samedi, l'Inc'Rock Festival va prendre le temps de la réflexion

L'Inc'Rock Festival, samedi à Incourt, a attiré un millier de personnes pour sa vingtième édition dans une formule qui a dû être revue à la baisse en cours de préparation, vu des préventes peu encourageantes. Les organisateurs avaient maintenu la journée anniversaire, plus festive, et ne regrettent pas leur décision, d'autant que la météo du week-end n'a pas été des plus favorables. Pour l'avenir, l'ASBL organisatrice prendra le temps de la réflexion et estime qu'elle devra à tout le moins changer la formule de l'événement.

Le bilan de cette vingtième édition n'est pas négatif puisque tout s'est bien déroulé et qu'un millier de personnes sont venues pour assister aux concerts qui avaient été maintenus. Au niveau financier, les organisateurs devraient pouvoir assumer leurs obligations et estiment que la décision difficile qu'ils ont dû prendre pour réduire la voilure en dernière minute était raisonnable. Ils soulignent la motivation intacte des équipes et la qualité des prestations des artistes présents.

Mais le modèle de l'Inc'Rock tel qu'il avait démarré il y a vingt ans, à savoir un festival à taille humaine pour animer un territoire et soutenu par une ASBL, sans investisseurs ayant la capacité de soutenir un plan sur plusieurs années et absorber des éditions plus difficiles, n'est plus vraiment tenable. Attirer des têtes d'affiches pour garantir un nombre minimal de festivaliers implique désormais une prise de risques trop importante et pas mal de petits festivals ont déjà jeté l'éponge.