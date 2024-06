"Mon ambition, c'est faire en sorte que ça marche": dans les coulisses des négociations gouvernementales avec Georges-Louis Bouchez

Le mardi 11 juin, un avancement déjà important

Depuis les résultats, le président du MR savoure la victoire, avec une furieuse envie d’intégrer plusieurs majorités gouvernementales. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas envie de perdre de temps. En début de semaine, une avancée significative s'est déjà produite : il a annoncé négocier avec les Engagés en Wallonie.

Pour parvenir à se mettre d’accord, les deux partis constituent des groupes de travail. Mais comment détermine-t-il qui consulter ? Se tourne-t-il vers ceux qui vont dans son sens ? "Ça va plutôt être l'inverse. L'idée va plutôt être de faire venir les personnes qui sont peut-être les plus éloignées ou les plus craintives", explique-t-il.

Et parmi ses nombreuses réunions, certaines sont parfois plus délicates à gérer. Par exemple, à Bruxelles, les négociations s'annoncent bien plus compliquées. "On est loin d'être dans une discussion de négociations ou de marchandage. Nous sommes dans des contextes exploratoires où on va expliquer notre point de vue", précise le président de Défi, François De Smet.