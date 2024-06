Qu'est-ce qu'un gouvernement de centre-droit va changer pour les Belges ? "Beaucoup de choses, notamment sur l'emploi", estime Jean-Marie Dedecker (N-VA)

Jean-Marie Dedecker (N-VA), député fédéral et bourgmestre de Middelkerke était Face à Buxant, ce dimanche midi.

Assez direct face aux questions de notre journaliste Jean-Marie Dedecker avoue avoir été "étonné" de voir que son parti avait résisté au Vlaams Belang, que tout le monde annonçait grand vainqueur de ces élections. "Je pensais même qu'ils allaient faire 30%", admet-il. "Je pense qu'ils ont finalement échoué pour deux raisons : à cause des débats à la télévision, et du fait que nous avons Bart De Wever qui est au-dessus du lot".

Le vote des Wallons, un "miracle"

Chez nous, les Francophones ont permis au centre et à la droite de s'imposer dans ces élections. Un vote "miraculeux", selon le bourgmestre de Middelkerke. "On pensait que le PTB allait sortir vainqueur, mais ça a été tout à fait le contraire. Georges-Louis Bouchez, c'est l'homme qui a manqué à l'Open Vld pour rester au pouvoir".

Avec la victoire de la N-VA et du MR en Wallonie, Jean-Marie Dedecker s'attend à du changement. "Cela va changer beaucoup de choses pour les gens, au niveau de l'emploi et de la migration, notamment. On va travailler sur le chômage limité dans le temps. Comme Georges-Louis Bouchez disait, la moitié de la ville de Charleroi est au chômage, il faudra avancer là-dessus".

Il plaide également pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, pour pouvoir remettre les malades de longue durée au travail ainsi que limiter l'immigration.