Audiovisuel privé: plus de 10 millions réinvestis dans la production indépendante en 2022

Le secteur privé a investi 10,3 millions d'euros dans la production audiovisuelle indépendante locale en 2022, respectant son obligation de contribution, a rapporté vendredi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) via communiqué. Au total, cinq éditeurs et six distributeurs belges francophones, mais aussi une dizaine d'éditeurs étrangers, dont Netflix, Amazon et Disney+, ont été actifs sur le marché en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).