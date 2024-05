Le 1er mai de gauche ou de droite? Le ministre de la Justice raciste? Bruxelles gérée que par des vieux ? Voici notre carnet de campagne n°33

On commence ce carnet avec une question : le 1er mai, c’est une fête de gauche ou de droite ? Nous avons posé la question aux travailleurs militants qui se sont rassemblés sous les bannières du MR, du PS et du PTB pour ce 1er mai et les réponses sont unanimes : les socialistes pensent que c'est socialiste, pour les libéraux, cette fête est désormais libérale et pour les militants du Parti du Travail Belge, la fête du Travail leur revient, évidemment.



Passons désormais à l’enfumage de la semaine : il revient au PS qui tente toujours de décoller de son front le sparadrap du vote PTB. En effet, le PS tente donc toujours de convaincre qu’il n’a pas eu besoin du PTB pour faire passer le décret paysage au parlement de la fédération Wallonie Bruxelles. "Nous n'en avons pas eu besoin" a noté Frédéric Daerden, tandis que Raoul Hedebouw est convaincu du contraire. "Le PS n'arrête pas de dire qu'il n'en a pas eu besoin, mais il suffit de regarder les chiffres, sans nos votes, cela ne serait pas passé !", s'exclame-t-il.

Pour information, c’est vrai que pour le vote final en plénière, le PTB n’était pas indispensable. Mais sans leur appui en commission une semaine plus tôt. Rien n’aurait été possible...