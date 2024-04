"Aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles": le vote du décret paysage ne passe pas pour Georges-Louis Bouchez

C'est l'info politique du jour: la proposition de décret paysage a finalement été adoptée en commission de l'Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération au milieu de la nuit. Adoptée oui, mais avec l'appui du PTB et contre l'avis du MR.

Le président des libéraux s'exprime: "On prend acte que PS et Écolo ont débranché la prise de ce gouvernement, ils ont décidé de le faire tomber et ils ont préféré la coalition de l'échec, du chômage et de la faillite avec le PTB. Ce matin, on se réveille avec une nouvelle majorité PTB-PS-Écolo et on voit les conséquences, la première c'est d'abaisser la valeur du diplôme universitaire (…)