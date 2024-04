Décret paysage: le texte adopté en commission dans la douleur avec le PTB, la majorité est déchirée

Le vote a eu lieu vers 2h du matin. Résultat : 8 votes pour, avec un bloc PS, Ecolo et PTB. Et l’autre bloc, c’est ceux qui s’y sont opposés. Il y a donc eu 5 contre. Et là ce sont des députés MR et des Engagés.

La proposition de décret paysage a finalement été adoptée en commission de l'Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération au milieu de la nuit. Le texte amendé par le PS et Ecolo organise l'enseignement supérieur. Un décret crucial, mais qui est passé dans la douleur.

Autant dire que les débats ont été houleux, avec une assemblée irritée et divisée. Le MR a par exemple tenu le micro durant plus de deux heures, juste après l'exposé initial des textes.

Et c’est finalement le positionnement du PTB qui a fait basculer la balance, puisque les députés du parti des travailleurs de Belgique ont soutenu la proposition des socialistes et des écologistes. Et c’est ce qui a permis de contourner le refus du MR.

Conséquence : la majorité de base a été disloquée. Et on assiste à une sorte de majorité alternative avec Ecolo, le PS et le PTB qui boucle le trio. Un signal fort à 53 jours des élections.