Le nouveau groupe "Ensemble Verviers" souhaite sortir la ville de son marasme économique

Le nouveau groupe politique "Ensemble Verviers" a officiellement lancé sa campagne ce jeudi soir au théâtre du Peigné à Verviers, devant un nombre important de sympathisants. Ce nouveau cartel, qui regroupe le MR, Les Engagés, Nouveau Verviers et DéFI compte bien remporter le scrutin d'octobre et "sortir Verviers du marasme économique".

Le trio de tête composé de l'échevin des Travaux Maxime Degey (MR), de l'échevine des Affaires économiques et du Commerce Cécile Ozer (Les Engagés) et de l'échevin de la Culture Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers) a ainsi présenté les 37 noms qui figurent sur la liste. Ils ont évoqué dans les grandes lignes le programme de cette union présentée comme "inédite".

Ensemble Verviers souhaite ainsi moderniser l'administration communale, rendre la ville plus agréable à vivre et diminuer le taux de chômage. La formation entend aussi poursuivre les grands projets culturels en cours et défendre le patrimoine verviétois. L'alliance promet également de mettre fin à l'incivisme et aux dépôts sauvages sur son territoire. Elle plaide par ailleurs pour un arrondissement résilient afin de mieux lutter contre les inondations.