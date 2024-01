Bart De Wever, futur Premier ministre, est-ce envisageable pour le président des Engagés? Voici sa réponse

À l'approche des élections, Les Engagés aimeraient bien revenir dans le gouvernement, eux qui sont dans l'opposition depuis quelques années. Si dans la partie francophone du pays, il y a plus de suspens concernant les futurs vainqueurs de ces élections, dans le nord, il semble difficile d'envisager autre chose que la NV-A et le Vlaams Belang sur les deux premières marches du podium.

Ce midi, Maxime Prévot, président des Engagés (ex-CDH) était l'invité de RTL info avec "Face à Buxant". Face, justement, à Martin Buxant, notre spécialiste politique et économie, le centriste n'a éludé aucune question.

De ce fait, Martin Buxant a fait réagir notre invité : Bart de Wever, lui qui veut la fin de la Belgique comme on la connaît depuis longtemps, au poste de Premier ministre, c'est possible ? Le nationaliste, lui en tout cas, n'a jamais dit être contre.

"Je n'y crois pas du tout", affirme-t-il. "À mes yeux, c'est inimaginable. La première qualité qu'on attend d'un Premier ministre, c'est de pouvoir rassembler les Belges. Quand on voit son parcours politique qui a consisté à cracher sur la Belgique et à caricaturer les francophones, cela me semble difficile d'endosser ce rôle".

Sammy Mahdi, président du CD&V, parti flamand "frère" des Engagés, a également expliqué ne pas du tout croire en cette possibilité.