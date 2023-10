Benoît Lutgen est le seul député européen belge à voter contre les voitures électriques obligatoires en 2035: il s'explique

Benoit Lutgen: Je ne suis pas du tout un climatosceptique. J'ai été ministre de l'Environnement et l'enjeu climatique est évidemment essentiel. Maintenant, si on regarde ça dans le fond, le 100% électrique en 2035, ça a quoi comme conséquences? Un, tout de suite, les chercheurs en innovation dans d'autres carburants sont en train de partir en Chine et aux États-Unis. Deuxième élément, le 100% électrique, aujourd'hui, on n'a pas préparé l'Europe en la matière, on est très dépendant de la Chine, notamment au niveau des batteries. Donc on renforce quelque part la dépendance de l'Europe. Or, je me suis battu pendant des années pour que notre autonomie stratégique dans un secteur comme l'énergie, la sécurité, l'alimentation, la défense notamment, soient évidemment beaucoup plus forte.

Martin Buxant: On a mis la charrue avant les bœufs?

Benoit Lutgen: Totalement. En plus de ça, l'électricité monsieur Buxant, elle peut parfois, et notamment en Pologne et en Allemagne, être produite avec des émissions de CO2 terribles, puisque c'est notamment les centrales à charbon. Et puis globalement, surtout, défendons le nucléaire.