"Ce n'est nullement une attaque personnelle": Pierre-Yves Jeholet répond à la polémique suite au débat avec Nabil Boukili

Pierre-Yves Jeholet (MR) et Nabil Boukili (PTB) étaient invités ce dimanche dans l'émission "Rendez-Vous". Une séquence issue du programme fait, depuis, polémique. Accusé de xénophobie, Pierre-Yves Jeholet répond.

"Vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique." Voilà la phrase qui fait grincer des dents le monde politique depuis quelques heures maintenant.

Invités sur le plateau de "Rendez-Vous", ce dimanche, Pierre-Yves Jeholet (MR) et Nabil Boukili (PTB) ont répondu aux questions de Christophe Deborsu, notamment sur le port du voile islamique. Nabil Boukili a partagé son point de vue: "Je suis surtout pour le droit à chacun d'avoir un emploi et le voile ne doit pas être un motif de discrimination". Christophe Deborsu a ensuite relancé sur le port du voile pour les policières: "Il y a des pays qui le font", a-t-il répondu. Le candidat a fini par répondre par l'affirmative: "Oui, le voile ne doit pas être un motif de discrimination. Nous sommes pour l'émancipation des femmes et elles ne doivent pas être discriminées en fonction de leurs habits".