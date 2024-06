"Vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique": malaise entre Pierre-Yves Jeholet (MR) et Nabil Boukili (PTB)

Faut-il autoriser, ou non, le port des signes convictionnels, comme le voile, dans la fonction publique ? Le PTB et le MR ont deux visions bien différentes. Nabil Boukili (PTB) et Pierre-Yves Jeholet (MR) ont eu un débat houleux dans Rendez-vous. Il a notamment mené à une réplique du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n'est pas passée inaperçue.

Pourquoi le MR dit-il non au voile, notamment dans les administrations au guichet ? "Parce qu'on est favorable à la neutralité de l'État et la neutralité n'est plus une valeur partagée à gauche, on le sait, et donc nous, nous sommes pour l'interdiction des signes convictionnels pour tous les agents de la fonction publique", répond Pierre-Yves Jeholet.

Il ne cache pas être "fort inquiet" : "Quand on voit à Bruxelles qu'on est contre l'étourdissement avant l'abattage des animaux, quand on vient m'expliquer que dans des lieux de travail, on demande une interruption pour la prière pendant les lieux de travail, que de plus en plus de jeunes filles ne vont plus à la piscine alors que c'est une obligation dans l'enseignement. La neutralité de l'État, c'est ça. La neutralité de l'État, à un moment donné, ce sont toutes ces questions-là. Et moi, je ne veux pas les remettre en cause" explique-t-il avant de lancer : "Moi, je suis pour le droit à la différence, mais pas la différence des droits"