Chantier du carrefour Léonard: Georges Gilkinet estime que "l'administration et la ministre flamande ont fauté"

"Oui, et c'est d'autant plus étonnant qu'on travaille bien ensemble. On se parle bien. Le ministre Peters n'a pas amené le dossier à la conférence interministérielle des ministres de la Mobilité que j'organise depuis le début de la législature, qui permet de mettre de l'huile dans les rouages. Mais sur ce dossier, géré par une libérale flamande, là, désolé, je dois buser Lydia Peeters. Il y a eu un manque de concertation et il y a eu, par le passé, un manque d'investissement dans les infrastructures. Notamment aussi, les infrastructures ferroviaires dont je m'occupe légitimement en tant que fédéral. Et j'essaye de remettre le réseau à son meilleur niveau".

Quel message, Georges Gilkinet, vous pouvez donner à ceux qui passent des heures dans leur voiture et qui ne peuvent pas prendre les transports en commun ?

"Oui, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas prendre les transports en commun. Moi, j'essaye de les rendre plus accessibles et d'attirer plus de personnes vers les transports en commun. Mais certaines personnes n'ont pas le choix pour des raisons professionnelles. Je vais leur dire que je regrette cette situation et qu'il faut trouver les vrais responsables. Ce sont des travaux en territoire flamand, à l'initiative de l'administration et de la ministre flamande, qui ont fauté en l'occurrence et qu'il faut beaucoup mieux se coordonner dans le futur et entretenir les infrastructures publiques de façon beaucoup plus régulière. Ce que je fais pour le train, parce que quand on intervient au bon moment, on fait finalement des économies."