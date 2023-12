Child Focus réclame un commissaire pour une meilleure protection des enfants en ligne

En novembre dernier, Child Focus lançait une campagne avec le numéro de téléphone de Glenn. Toute personne qui l'appelait pouvait entendre son histoire et signer une pétition pour une meilleure protection des jeunes contre l'exploitation sexuelle en ligne. Plus de 37.000 personnes ont soutenu l'action.

En désignant un commissaire national, Child Focus espère mettre fin à la "fragmentation désespérante des pouvoirs". L'organisation a recommandé au Premier ministre de" financer une prévention efficace et approfondie auprès des enfants et des jeunes, par l'éducation aux médias et la sécurité en ligne, en accordant une attention suffisante aux risques liés, entre autres, au sexting non consensuel".