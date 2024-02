Christophe en Flandre: Conner Rousseau, d'idole déchue à retour gagnant ?

Dire son prénom suffit. Et tous les Flamands savent qui c’est. Conner. Conner Rousseau. Ex-président des socialistes flamands de Vooruit. Sous sa direction, le parti est passé de 8% des intentions de vote en 2019 à 16% en 2023. Le jeune homme de 31 ans aujourd’hui, aux baskets blanches et au visage d’ange, est un faiseur de voix. Et sa voix porte. Il allie les phrases chocs : "Je ne me sens pas en Belgique à Molenbeek" aux propositions osées : "Il faut interdire à certains couples qui négligent leurs enfants d’en avoir d’autres.". Il maîtrise les réseaux sociaux comme personne. Il se classe troisième de l’édition flamande de Masked Singer. L’an dernier, il devient donc le plus populaire des politiques au nord. On le voit déjà Premier ministre après les élections. Lui-même ne l’exclut pas : "Si j’en ai la possibilité, pourquoi pas ?"

Mais voilà, en septembre dernier, le phénomène faute. Et pas un peu. Une nuit d’ivresse à Saint-Nicolas, sa ville. A des policiers qui l’interpellent, il tient des propos ignominieux sur les Roms : "Vous devriez sortir votre matraque plus souvent, c’est le seul moyen de gagner leur respect". Dans un premier temps, Rousseau minimise : "J’étais saoul, je regrette". Mais quand on apprend qu’il a en plus déclaré que "vraiment, ces Roms, il faut s’en débarrasser", l’indignation est telle qu’il démissionne. En novembre, il quitte la présidence de Vooruit et son poste de député. "La chute d’Icare", titre la presse flamande. Il était monté si haut. Le voilà raplapla, tout en bas.