"C'est complètement inacceptable": des avocats de victimes du drame de Strépy révoltés après la fuite du rapport d'expertise

RTL info a pu consulter en exclusivité le rapport d'expertise de 300 pages relatif au drame de Strépy-Bracquegnies. Une voiture conduite par Paolo Falzone a percuté et tué 6 personnes au cours d'un ramassage de gilles en mars 2022. L'accident a également fait plus de 30 blessés. Il roulait au moins deux fois trop vite quand il a fauché les premières victimes.

"Je n'ai jamais eu accès à ce rapport d'expertise", regrette Maître Jean-Philippe Mayence, l'avocat de plusieurs familles de victime. "C'est apparemment une pièce nouvelle de l'instruction. J'ignore complètement comment des journalistes y ont eu accès. C'est complètement inacceptable de devoir faire des commentaires à cet égard. C'est une violation potentielle du secret de l'instruction. Je n'en ai jamais eu connaissance donc je ne commente pas le fond. C'est le seul commentaire que je ferai à ce stade."

Maître Gelay marque également son étonnement quant à la diffusion de ce rapport. Il partage les propos de Maître Mayence. Il n’a pas encore eu non plus accès à ce rapport pour lequel une demande est en cours. Il estime que le débat doit avoir lieu devant la juridiction compétente et non dans la presse.