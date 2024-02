La tempête Louis a balayé le pays: quels sont les dégâts à déplorer?

Après avoir soufflé sur toute la Belgique, la tempête Louis a quitté la province de Liège et le reste du pays. Les avertissements de l'IRM sont levés depuis 2h cette nuit. Voici le bilan de la nuit zone par zone à Bruxelles et en Wallonie.

Hainaut centre

Il nous est signalé de nombreuses interventions durant la soirée et la nuit.

Tournai

Plusieurs interventions pour des arbres tombés, des tuiles envolées et également beaucoup de travail de tronçonnage. Les opérations se sont terminées vers 23h.

DinaPhi/ NaGe

La nuit a été plutôt calme mais il y a quand même eu de nombreuses interventions jusque 23h. Environ 80 pour NaGe et une centaine pour DinaPhi. Principalement des arbres tombés.

Cozilux

La nuit a été courte. La dernière intervention s'est déroulée vers 4h. Beaucoup d'arbres sur les routes qui entravaient totalement la chaussée. Des câbles ont du coup été arrachés. Au total, une vingtaine d’interventions.

Brabant wallon

Les opérations ont commencé vers 17h et se sont terminées vers 22-23h. Principalement pour des arbres tombés sur la chaussée. Au total, une quarantaine d’interventions.

Liège

Les pompiers ont comptabilisé plus de 130 interventions au cours de la soirée et de la nuit en région liégeoise à la suite du passage de la tempête Louis, font-ils savoir vendredi matin. Certains étaient d'ailleurs encore à pied d'œuvre notamment à Chaudfontaine et Visé après 06h00. Aucune victime n'est à déplorer.

Les pompiers de Liège sont sortis à une cinquantaine de reprises. Les communes de Seraing et Esneux ont été particulièrement touchées. Les sapeurs-pompiers de Verviers comptent un nombre similaires de sorties, en particulier sur Pepinster, Stavelot, Malmedy, Trooz et Sprimont.

En région huttoise, les hommes du feu sont sortis à une vingtaine de reprises, notamment à Villers-le Bouillet, Héron, Anthisnes, Nandrin, Tinlot et Ferrières.

Les interventions concernaient essentiellement des arbres arrachés et tombés sur la chaussée, des câbles électriques qui pendaient dangereusement ou encore des toitures endommagées.