Ciel nuageux dimanche avec risque d'averses orageuses

Le ciel deviendra rapidement très nuageux à partir de l'ouest, avec encore de larges éclaircies surtout sur l'est en cours de matinée. Quelques faibles averses seront d'abord possibles sur le nord-ouest, mais peu à peu le temps deviendra sec aussi avec des éclaircies. Ailleurs, quelques fortes averses se produiront plus tard dans la journée, localement avec des orages.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses seront moins nombreuses. Les températures maximales seront comprises entre 20 degrés sur les plateaux ardennais et 22 à 24 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord assez fort, et fort à la mer, de sud-ouest, puis d'ouest-sud-ouest et il diminuera l'après-midi. Des rafales jusqu'à 70 km/ heures seront possibles.