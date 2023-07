Il y a 10 ans, Philippe devenait roi des Belges: revivez les moments d'une journée où la monarchie a "osé"

Le Roi Philippe fête ses 10 ans de règne ce 21 juillet. Vous vous en souvenez peut-être, la date de la fête nationale avait été choisie pour organiser à la fois l’abdication d’Albert II et la prestation de serment du nouveau roi Philippe. Voici les moments forts de cette journée.

Ce n’est pas un 21 juillet comme les autres. Cet été-là, la monarchie allait oser plus de faste et les Belges plus de ferveur. Ceux-ci se se sont installés aux aurores, en ce dimanche matin, sur le parvis de la Cathédrale Saint-Michel et Gudule.



1. Te Deum



C’est le premier moment fort, on découvre Philippe et Mathilde dans leurs habits de futurs souverains. Il n’y a jamais eu autant de monde pour assister au Te Deum. 1.000 invités et une brabançonne, non chantée, très solennelle. L’émotion viendra ensuite, direction le Palais de Bruxelles pour la cérémonie d’abdication.



2. Cérémonie d’abdication



Dans la salle du trône, sous le regard de son fils, le roi Albert II, très ému, signe la fin de son règne.



"Philippe, tu as toutes les qualités de cœur et d’intelligence pour très bien servir notre pays dans tes nouvelles responsabilités. Quant à la reine Paola, je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss", déclare le Roi dans une prise de parole très émouvante. La formule, arrache des larmes à la reine Paola et en même temps fait sourire tous les Belges. A l’extérieur, il fait torride: 31 degrés, soleil au zénith. Philippe et Mathilde roulent à présent vers le Parlement et leur destin



3. Prestation de serment au Parlement



Troisième moment clé. A 12h15, dans les 3 langues, Philippe prête serment et devient le 7ième Roi des Belges. "Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire". Connu pour sa timidité, Philippe 1er surprend par son aisance.



4. Apparition au balcon



Autre surprise, c’est l’apparition au balcon. Contrairement au Royaume-Uni, chez nous, il n’y en a quasiment jamais. Exception pour ce 21 juillet, la famille royale apparait au grand complet. Au total, 500.000 personnes assisteront à cette journée et notamment au défilé militaire et civil.



5. Défilé militaire et civil



Les cavaliers de l’escorte royale, prennent la tête de la colonne. Sur deux km, les rues de Bruxelles résonnent aux pas de nos armées. Le spectacle est aussi dans les airs.



6. Bain de foule



Sixième moment fort en fin de journée, le parc royal se transforme en un gigantesque espace de fête. L’occasion d’un changement de tenue et d’un bain de foule. La bonne humeur est telle, que finalement que vers 22h, juste avant le feu d’artifice, le nouveau couple royal décide d’offrir aux Belges un dernier cliché.



7. Feu d’artifice au balcon.



“Ensemble, nous avons vécu une belle journée. Vive la Belgique. Leve Belgïe”, lance le nouveau roi depuis le balcon. Une journée inédite dont le sénario était entièrement à construire pour la famille royale. Elle restera marquée dans l’histoire.