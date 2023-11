Cinq projets de logement de groupes de personnes fragilisées soutenus par les fonds Feder

Ces projets viennent renforcer les politiques menées par le gouvernement bruxellois en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, le sans-abrisme et les assuétudes, a précisé le ministre-président bruxellois Rudi Vervboort, à l'issue de la réunion;

Le programme bruxellois FEDER, soutenu par l'Union européenne à hauteur de 121,3 millions d'euros, s'élève à plus de 300 millions d'euros, destinés à soutenir et développer des projets et investissements d'intérêt régional, à réaliser d'ici fin 2029.