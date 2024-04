De plus en plus de Belges travaillent et sont diplômés de l'enseignement supérieur

La Belgique comptait 11.521.238 habitants au début de l'année 2021, soit une augmentation de 5,2% par rapport aux 10.951.266 de 2011. C'est ce que révèle le Census 2021, le recensement de la population réalisé tous les 10 ans par l'office statistique belge Statbel. Il en ressort également que de plus en plus de Belges obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur et travaillent et que la proportion de résidents de nationalité étrangère a également augmenté.