De Wever ne veut plus travailler avec De Croo

La relation entre le président de la N-VA, Bart De Wever, et le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), est glaciale, ressort-il d'un débat organisé dans le cadre de l'émission "Het Conclaaf" (VTM). Alors que le chef du gouvernement estime que libéraux et nationalistes peuvent collaborer dans le domaine socio-économique, le dirigeant nationaliste rejette cette hypothèse.

La dernière fois que les deux hommes se sont regardés droit dans les yeux remonte à 2020. Depuis lors, la rancune règne entre eux. En cause: la constitution d'une majorité Vivaldi à l'échelon fédéral, sans la N-VA, alors que les deux partis avaient convolé un an plus tôt, en compagnie du CD&V, pour former le gouvernement flamand. Selon M. De Wever, les engagements pris à l'époque par les libéraux n'ont pas été respectés. De son côté, M. De Croo a accusé le président de la N-VA de préférer négocier une réforme de l'État avec le président du PS, Paul Magnette, plutôt que de former un gouvernement fédéral, et ce pendant une crise sanitaire sans précédent.

Malgré ces mauvaises relations, rien n'empêche que la N-VA et l'Open Vld travaillent à nouveau ensemble après les élections, juge le Premier ministre. "Je ne suis pas rancunier (...) Si nous tournons la page, et si c'est une priorité que de rendre les Belges plus forts et ne pas scinder le pays, alors nous pourrons collaborer l'un avec l'autre".

Un scénario que n'envisage pas pour le moment le président de la N-VA. "Collaborer exige une certaine confiance et de la fiabilité, et ceux-ci sont totalement absents", a lâché ce dernier. "Je suis historien. En regardant le passé, on voit souvent l'avenir. J'ai déjà beaucoup appris dans ce domaine".