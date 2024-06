"Si ça coince dès le premier rendez-vous, cela complique tout": Georges-Louis Bouchez se confie avant un entretien secret avec Bart De Wever

Pendant le trajet, Georges-Louis Bouchez dit être calme avant cet entretien et explique ce qu'il pense de Bart De Wever. "Alors, ce n'est pas quelqu'un de cordial, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Moi, j'aime beaucoup échanger avec lui, parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens intelligents".

Une consigne claire

"Pour pouvoir accompagner le président du MR avant cette entrevue, celui-ci nous a donné une consigne à respecter : ne parler à personne de ce rendez-vous entre les deux politiciens avant qu'il n'ait lieu. Et cela, afin de ne pas froisser son interlocuteur, explique-t-il. 'Si cela échoue au premier rendez-vous, cela complique tout. Mon ambition, c'est surtout de faire en sorte que ça marche', rajoute Georges-Louis Bouchez."

Ce qui est certain, c'est que cette entrevue pourrait s'avérer cruciale pour la suite. "On va partager quelques grandes lignes et voir les ambitions des uns et des autres", nous confie le président du MR sur le trajet.