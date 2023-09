DéFI réclame la neutralité d'apparence dans les administrations fédérales

Le député a reçu le soutien de la N-VA et du Vlaams Belang. Ecolo-Groen a à l'inverse d'ores et déjà rejeté l'initiative législative. "La neutralité d'apparence, c'est très subjectif. La neutralité des actes, ça c'est important", a défendu Guillaume Defossé (Ecolo).

François De Smet n'a pas demandé le vote, "en espérant que l'inspiration puisse amener certains de mes collègues extrêmement empathiques sur le sujet à d'autres niveaux de pouvoir de s'emparer aussi de ce sujet dans l'administration fédérale où elle est attaquée sans réaction depuis des années", a-t-il déclaré, en visant explicitement le MR.

Cette remarque a incité Philippe Pivin (MR) à prendre la parole. "Je suis ravi de l'ouverture de Défi. Nous avons aussi sur le feu, mais un feu un peu dormant, une proposition initiée par Daniel Bacquelaine qui me paraît plus complète. On va regarder les choses de manière plus attentive", a-t-il indiqué, déplorant "le manque de cohérence de la démarche" de DéFI.

Les autres groupes ne se sont pas exprimés.