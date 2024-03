Dépistage proposé à l'occasion de la semaine mondiale du glaucome

La semaine mondiale du glaucome a lieu dès ce lundi 11 mars et jusqu'au 15 mars. Le glaucome est une affection qui affecte le champ visuel, rappelle eqla, association d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Elle est la première cause de cécité dans le monde et la deuxième cause de cécité en Belgique, après la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Maladie silencieuse, elle commence par une vision altérée en périphérie, puis petit à petit le déficit de la vision centrale s'accentue.