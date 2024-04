Dérapage jugé raciste du ministre de la Justice: le MRAX dénonce des propos "dégradants et méprisants sur l'immigration"

Contacté, le MRAX, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, a voulu réagir suite à ces propos. "Comparer l'immigration à une tâche ménagère est non seulement dégradant et méprisant, mais cela révèle également une profonde ignorance des réalités et des contributions des personnes immigrantes dans notre société. Ces remarques ne sont pas dignes d'un représentant du gouvernement et ne font que perpétuer les stéréotypes discriminatoires", explique la directrice du mouvement.

Le ministre a tenté de rectifier le tir en parlant de la richesse de l'immigration en citant deux réalisateurs de films d'action et de football." Adil El Arbi, Bilall Fallah ou encore Marouane Fellaini, Vincent Kompany du Congo. C'est ça, la richesse de l'immigration. C'est ça que je veux dire", tente Paul Van Tigchelt.

Le MRAX souhaite que le ministre présente des excuses. Contacté dans l'après-midi suite à la polémique, son porte-parole nous a répondu qu'il n'était pas disponible.