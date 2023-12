Dermagne tirera la liste fédérale du PS à Namur; Eliane Tillieux revient à la Région

"En m'accordant leur confiance, les militants socialistes m'encouragent à poursuivre les combats que j'ai menés, aux gouvernements wallon puis fédéral, pour garantir à chacune et chacun des conditions de vie les meilleures possibles", a commenté Pierre-Yves Dermagne.

À la Région, c'est la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, qui tirera la liste pour l'arrondissement de Namur, devant le bourgmestre de Sambreville, Jean-Charles Luperto. Fabian Martin, président de la Fédération socialiste namuroise, sera le 1er suppléant sur la liste régionale.

"Devenir la première femme présidente de la Chambre était un honneur, un symbole, et un bel exercice de hautes responsabilités. Aujourd'hui, je prends la décision de revenir à mes racines régionales, à Namur, et j'en suis heureuse", a souligné Eliane Tillieux. "En tant que présidente, mon devoir était de rester neutre. Les prochaines élections régionales marquent le début d'une nouvelle étape, où je pourrai consacrer toute mon énergie à défendre les intérêts de notre région, et de sa population", a-t-elle ajouté.

Enfin, la liste régionale socialiste pour l'arrondissement de Dinant-Philippeville sera emmenée par le député wallon Eddy Fontaine, suivi par la bourgmestre de Walcourt Christine Poulin.