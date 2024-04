Des lacunes belges sur les demandeurs d'asile et la situation des prisons, dénonce Amnesty

Amnesty International dénonce quelques lacunes en termes de droits humains en Belgique, notamment en ce qui concerne l'accueil des personnes demandeuses d'asile et la situation "désastreuse" des prisons. L'ONG développe cette analyse et celle sur 154 autres pays, dans son rapport annuel sur "la situation des droits humains dans le monde", publié mercredi.

Amnesty International rappelle les milliers de condamnations visant la Belgique dans le cadre de la crise de l'accueil. "Le gouvernement continue de refuser de déployer les solutions qui permettraient de remédier à cette situation dramatique", estime la directrice de la section belge francophone de l'organisation, Carine Thibaut.

La surpopulation carcérale et l'état de délabrement des prisons sont également dénoncés. Ces problèmes "sont principalement imputables à nos autorités et le résultat de choix politiques", pointe Carine Thibaut. "C'est d'autant plus révoltant que ces choix sont faits sur le dos de personnes qui ne représentent pas d'intérêt d'un point de vue électoral, mais qui ont exactement les mêmes droits que n'importe quel être humain".