"Des propos graves et racistes": le socialiste flamand, Conner Rousseau, visé par une nouvelle plainte

L'homme politique flamand a été au cœur d'une vive polémique en raison de propos tenus début septembre dans lesquels il incitait des policiers à se servir de leur matraque contre des Roms vivant dans sa commune de Saint-Nicolas (Flandre orientale). "Ces propos étaient graves, clairement racistes et incitaient à la violence contre les membres de la communauté rom", estime Janetta Danyiova, coordinatrice au sein de l'association de défense, participation et intégration des Roms à Gand. M. Rousseau a confirmé publiquement avoir tenu des "propos déplacés" qu'il a mis sur le compte de l'état d'ivresse dans lequel il se trouvait alors.

"Il a donc reconnu les faits, et il a aussi essayé de les minimiser en les justifiant par son ébriété", poursuit Mme Danyiova dans Het Nieuwsblad. "Nous, les Roms, ne pouvons pas simplement ignorer ces faits. Une plainte nous semble tout à fait adéquate pour protéger nos droits humains et fondamentaux." L'ASBL bruxelloise Kham, qui œuvre à l'intégration des Roms, a déjà déposé une plainte pour racisme et incitation à la haine et à la violence envers le socialiste flamand. Entre-temps, M. Rousseau s'est entretenu avec des représentants de la communauté rom à Saint-Nicolas. Une rencontre qui s'est déroulée "sereinement", selon l'organisation LEVL, qui a facilité la médiation.