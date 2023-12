Des squelettes découverts lors de travaux au centre communautaire De Markten à Bruxelles

Plusieurs squelettes ont été découverts fin novembre lors des travaux au centre communautaire néerlandophone De Markten à Bruxelles. Selon les archéologues d'urban.brussels, ces restes humains, qui font désormais l'objet d'une analyse approfondie, pourraient provenir d'un ancien couvent, signale jeudi le cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons (Vooruit.brussels).

De Markten semble avoir été construit sur le site où se trouvait le couvent de Notre-Dame de la Rose de Jéricho entre le 13e et le 18e siècle. La zone où les squelettes ont été déterrés était utilisée comme cimetière au 17e siècle.

La cour intérieure et le couloir du centre communautaire, situé au cœur de la capitale, font actuellement l'objet de travaux pour la construction d'un nouveau puits. Durant le chantier, les ouvriers sont tombés sur plusieurs squelettes.

"Grâce à l'archéologie préventive, nous en savons de plus en plus sur le mode de vie de nos ancêtres et sur l'aspect de Bruxelles à cette époque", a commenté Ann Degraeve, responsable du patrimoine archéologique chez urban.brussels. "Malheureusement, nous constatons que beaucoup de choses se sont perdues au fil du temps. Mais, heureusement, même une petite surface comme les 25 m² de De Markten peut fournir beaucoup d'informations."

L'âge exact des squelettes n'est pas encore connu. L'examen des couches archéologiques suggère qu'ils datent de la période comprise entre le 15e et le 17e siècle, peut-être vers le milieu du 16e siècle. Les restes humains seront transférés à l'Institut des sciences naturelles pour être soumis à des recherches d'anthropologie physique.